Ibrahimovic e Mihajlovic duettano a Sanremo: tutto sulla serata (Di giovedì 4 marzo 2021) La terza serata del festival di Sanremo è quella tradizionalmente dedicata ai duetti . Ma non saranno solo i concorrenti a cimentarsi nel canto a due: stasera anche i grandi amici Zlatan Ibrahimovic e ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 4 marzo 2021) La terzadel festival diè quella tradizionalmente dedicata ai duetti . Ma non saranno solo i concorrenti a cimentarsi nel canto a due: stasera anche i grandi amici Zlatane ...

sportli26181512 : Ibrahimovic e Mihajlovic duettano a Sanremo: tutto sulla serata: L'attaccante del Milan e l'allenatore del Bologna… - _R_Phalange : Questa sera non solo torna Ibrahimovic ma c'è anche Mihajlovic e vi dirò di più sketch di venti minuti sul risultat… - VanityFairIt : In campo da avversari si affrontarono a brutto muso. Poi è nata l'amicizia. Forte, sincera. A legarli le origini, l… - GIUSPEDU : RT @MichaelCuomo7: Amadeus: “Questa sera sul palco vedremo un Ibrahimovic diverso, non la solita veste del duro: si vedrà il suo legame for… - MichaelCuomo7 : Amadeus: “Questa sera sul palco vedremo un Ibrahimovic diverso, non la solita veste del duro: si vedrà il suo legam… -