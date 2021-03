Grillo lancia la rivoluzione Mite Riparte dal nuovo M5S | Conte e Raggi

(Di giovedì 4 marzo 2021) Draghi? “Lo prendiamo in parola”.? “Onorerà gli impegni per il futuro”. E se qualcuno lamenta gli errori del Movimento 5 stelle, Bepperisponde: “Solo chi non fa non sbaglia”. Proprio mentre Davide Casaleggioil suo “Manifesto controvento”, che sa di rottura, il fondatore del Movimento 5 stelle interviene con un post sul suo blog. È un intervento fiume. Che pare un programma. Il messaggio è chiaro: tracciare la rotta, anzi difenderla e confermarla visto che ogni punto affrontato spiega il perchè di ogni scelta e ne sostiene la fondatezza. Si va dalla crisi del governoall’ingresso in quello Draghi, dalle aspettative sul ministero della Transizione - tanto fondamentale da essere alla base del sì a Draghi, e da dare il titolo, con il suo acronimo, al torrenziale post, ‘La ...

... infine, commenta positivamente la proposta lanciata dal fondatore Beppedi un 'perdono' per i dissidenti che non hanno votato la fiducia al governo Draghi eun appello all'unità, ..." Sono 30 anni che parlo di energia, ambiente, economia - scrivesul suo blog - E noi dopo 30 anni siamo ancora qui, a fare gli stessi errori ". Un anno fa il mondo " si è fermato " e le ...Un lungo post per raccontare la 'rivoluzione MiTe' del M5S. Così Beppe Grillo sul suo blog, racconta la trasformazione Cinquestelle in atto un anno in cui "tutto è cambiato". "Per restare fedele a se ..."Da 30 anni grido nel deserto" sulla tutela ambientale, "il Movimento si allena da anni per questo momento. Errori? Solo chi non fa non sbaglia" ...