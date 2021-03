George Floyd Justice in Policing Act approvato alla Camera (Di giovedì 4 marzo 2021) La Camera USA ha dato il via libera al George Floyd Justice in Policing Act con un voto 220-212. L’ampio disegno di legge di riforma della polizia non ha ricevuto voti da parte dei repubblicani. Ora la discussione passa al Senato dove dovrà affrontare una strada in salita, con i legislatori repubblicani che hanno affermato Leggi su periodicodaily (Di giovedì 4 marzo 2021) LaUSA ha dato il via libera alinAct con un voto 220-212. L’ampio disegno di legge di riforma della polizia non ha ricevuto voti da parte dei repubblicani. Ora la discussione passa al Senato dove dovrà affrontare una strada in salita, con i legislatori repubblicani che hanno affermato

