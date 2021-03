Gemelli separati si ritrovano dopo 51 anni: erano vicini e andavano a scuola insieme (Di giovedì 4 marzo 2021) Karern Warner e Michael Jackman sono due Gemelli che sono stati separati alla nascita e a lungo hanno ignorato l’esistenza l’uno dell’altra. Solo dopo 51 anni si sono incontrati a una festa, scoprendo di essere stati vicini di casa per anni e compagni di scuola da bambini. Gemelli ritrovati Karen Warner, nata e cresciuta in una cittadina dell’Indiana negli Stati Uniti, ha sempre saputo di essere stata adottata. uello che non sapeva è che alla nascita aveva un fratello gemello dal quale era stata separata. La notizia è emersa da alcune ricerche che aveva iniziato a condurre durante l’età adulta circa la storia della sua famiglia. Il momento in cui ha scoperto questa notizia è stato molto emozionante per Karen: “Ho subito chiamato mia ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 4 marzo 2021) Karern Warner e Michael Jackman sono dueche sono statialla nascita e a lungo hanno ignorato l’esistenza l’uno dell’altra. Solo51si sono incontrati a una festa, scoprendo di essere statidi casa pere compagni dida bambini.ritrovati Karen Warner, nata e cresciuta in una cittadina dell’Indiana negli Stati Uniti, ha sempre saputo di essere stata adottata. uello che non sapeva è che alla nascita aveva un fratello gemello dal quale era stata separata. La notizia è emersa da alcune ricerche che aveva iniziato a condurre durante l’età adulta circa la storia della sua famiglia. Il momento in cui ha scoperto questa notizia è stato molto emozionante per Karen: “Ho subito chiamato mia ...

Chiara89470102 : Gemelli separati dalla nascita #Sanremo2021 - Ikaro_san : gemelli separati alla nascita. - giulssxhoran : @S0VRDIESEL @thatvdrenaline PUAHAHAHA GEMELLI SEPARATI DALLA NASCITA. - hwanaejimaa : RT @_TinaTins_: Io come seungyoon, mancano i popcorn e poi gemelli separati alla nascita, this sh*t was gold. - _TinaTins_ : Io come seungyoon, mancano i popcorn e poi gemelli separati alla nascita, this sh*t was gold. -