Disgaea 6: Defiance of Destiny in arrivo il 29 giugno 2021! (Di giovedì 4 marzo 2021) NIS America è felice di annunciare che Disgaea 6: Defiance of Destiny arriverà su Nintendo Switch™ il 29 giugno 2021 in Nord America ed Europa e il 6 luglio 2021 in Oceania! Quattro protagonisti dei precedenti capitoli (Adell, Rozalin, Girl Laharl, and Asagi), insieme alle loro storie, saranno disponibili come contenuto bonus al lancio del gioco. Zed è uno zombi vanitoso che sguazza sul gradino più basso della scala di Netherworld insieme a sua sorella Bieko. Quando un Dio della Distruzione minaccia il loro modo di vivere, Zed deve sfruttare la sua abilità unica di Super Reincarnation per resistere alla minaccia che si avvicina. Lungo la strada, si unirà ai contorti e colorati abitanti degli Inferi, affronterà diverse sfide e capirà se anche un teppista immortale come lui può sfidare le ...

