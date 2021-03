Al tempo del Covid la proposta di matrimonio è "sul camice" (Di giovedì 4 marzo 2021) " Non credevo di provocare tutto questo interesse, doveva esser solo una cosa simpatica tra me e i miei colleghi, ma sono comunque contenta: spero che tutto questo venga letto come un messaggio di speranza... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 4 marzo 2021) " Non credevo di provocare tutto questo interesse, doveva esser solo una cosa simpatica tra me e i miei colleghi, ma sono comunque contenta: spero che tutto questo venga letto come un messaggio di speranza...

ZZiliani : Cara Lega ?@SerieA?, potresti per favore dire a #Sky e #DAZN che ovunque, per un check su fuorigioco, mostrano in t… - antoguerrera : Lo sostengo da settimane e mi spiace essere allarmista. Ma l'Italia non ha ancora capito che con la cosiddetta 'va… - repubblica : Etna foto del giorno nel sito della Nasa, premiato lo scatto di un reporter palermitano: L'immagine del vulcano in… - LavaClaudio : RT @Agenzia_Ansa: Vuoi sposarmi?' Una infermiera scrive la proposta di matrimonio sul suo camice. 'Spero che tutto questo venga letto come… - c_otranto : RT @CislNazionale: Cambiamo il Paese in quel che c’è da cambiare per renderlo più giusto, aperto, inclusivo, ricco di opportunità, di lavor… -