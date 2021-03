Trofeo Laigueglia 2021 | si parte | ecco il programma | l’orario e la diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 3 marzo 2021) È tutto pronto per lanza del. Oggi infatti, alle ore 11:00 di mattina, prenderà il via la corsa ciclistica che vedrà impegnati diversi atleti tra lungomare e colline.il, il percorso, i possibili favoriti e latelevisiva dell’evento intero.: il percorso Dopo essere partiti dalla località di(provincia di Savona), il gruppo transiterà per Alassio, Albenga, Ceriale, prima di affrontare il la Cima Paravenna. Passata questa tappa del percorso, si tornerà versodeviando in direzione dell’ascesa del Testico. Dopo essersi incanalati pressi via Roma, dove i ciclisti verranno accolti dal ...