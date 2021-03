Stellantis, nel 2020 Fca in pareggio e Psa in utile per 2,2 miliardi. Via libera del cda a 1 miliardo di dividendi per gli azionisti (Di mercoledì 3 marzo 2021) Primo bilancio annuale per Stellantis, anche se il gruppo ha debuttato solo a gennaio e quindi i risultati 2020 sono quelli di Fca e Psa pre fusione. Fca ha chiuso l’anno del Covid con un utile netto in pareggio e utile netto adjusted a 1,9 miliardi di euro. I ricavi sono scesi a 86,6 miliardi, il 20% in meno rispetto al 2019. In Nord America l’azienda ha registrato un utile operativo ante imposte adjusted di 2,2 miliardi. Per Psa utile netto di 2,2 miliardi di euro con margine operativo adjusted delle attività Auto al 7,1% (3,4 miliardi di euro). I ricavi sono scesi del 18,7%, a 60,7 miliardi. Il consiglio di amministrazione di Stellantis ha approvato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Primo bilancio annuale per, anche se il gruppo ha debuttato solo a gennaio e quindi i risultatisono quelli di Fca e Psa pre fusione. Fca ha chiuso l’anno del Covid con unnetto innetto adjusted a 1,9di euro. I ricavi sono scesi a 86,6, il 20% in meno rispetto al 2019. In Nord America l’azienda ha registrato unoperativo ante imposte adjusted di 2,2. Per Psanetto di 2,2di euro con margine operativo adjusted delle attività Auto al 7,1% (3,4di euro). I ricavi sono scesi del 18,7%, a 60,7. Il consiglio di amministrazione diha approvato ...

