Serie A, Genoa-Sampdoria: probabili formazioni e diretta tv del derby (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il “derby della Lanterna” torna a fare capolino sul palcoscenico della Serie A. La città di Genova, e gli appassionati di calcio in generale, guardano con assoluto interesse la stracittadina ligure che, come spesso accade, promette scintille. Due super esperti della panchina a confronto come Davide Ballardini e Claudio Ranieri sono pronti a sfidarsi per la supremazia cittadina. È un derby che, almeno a livello di classifica, non conta tantissimo ma nessuna delle due società vorrà perderlo. I padroni di casa rossoblù arrivano dalla trasferta di Milano contro l’Inter con tre goal incassati e zero siglari e lo score nelle ultime cinque di campionato racconta di una squadra in leggerissima flessione in virtù di uno score di due vittorie, due pareggi ed una sconfitta. Gli ospiti blucerchiati, invece, vengono dal ko interno contro l’Atalanta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il “della Lanterna” torna a fare capolino sul palcoscenico dellaA. La città di Genova, e gli appassionati di calcio in generale, guardano con assoluto interesse la stracittadina ligure che, come spesso accade, promette scintille. Due super esperti della panchina a confronto come Davide Ballardini e Claudio Ranieri sono pronti a sfidarsi per la supremazia cittadina. È unche, almeno a livello di classifica, non conta tantissimo ma nessuna delle due società vorrà perderlo. I padroni di casa rossoblù arrivano dalla trasferta di Milano contro l’Inter con tre goal incassati e zero siglari e lo score nelle ultime cinque di campionato racconta di una squadra in leggerissima flessione in virtù di uno score di due vittorie, due pareggi ed una sconfitta. Gli ospiti blucerchiati, invece, vengono dal ko interno contro l’Atalanta ...

ZZiliani : Cara Lega @SerieA, so che fatichi molto a vendere i diritti tv, tutti giocano al ribasso, il nostro calcio fa pena.… - Inter : ?? | ARBITRO Chiffi dirigerà #InterGenoa ?? - Frankjuve2 : @Skysurfer72 Perché nn gioca nell inter, al Genoa so persone serie?? - OmetePema : RT @CarolRadull: Serie A Fixtures Sassuolo vs. Napoli 8.30pm Milan vs. Udinese 10.45pm Atalanta vs. Crotone 10.45pm Benevento vs. Veron… - _Gunnersstuff : RT @CarolRadull: Serie A Fixtures Sassuolo vs. Napoli 8.30pm Milan vs. Udinese 10.45pm Atalanta vs. Crotone 10.45pm Benevento vs. Veron… -