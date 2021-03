Scuole in Piemonte, Dad per medie e superiori. Si attende la decisione per primarie e asili. Torna il bonus baby sitter (Di mercoledì 3 marzo 2021) A partire da lunedì 8 marzo in Piemonte l’attività didattica di seconde e terze medie e delle Scuole superiori si svolgerà in Dad al 100%, per 15 giorni. Mentre si attenderà venerdì per decidere, in base ai dati, l’eventuale chiusura di primarie e asili nelle zone in cui i contagi sono troppo alti (250 casi ogni 100 mila abitanti) o sono presenti gli altri parametri in attuazione del nuovo DPCM (presenza certificata di casi da variante con azioni restrittive già attuate e incremento improvviso di contagi nell’ultima settimana). Lo comunica il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio che, insieme all’assessore all’Istruzione Elena Chiorino, in queste ore ha incontrato gli epidemiologi dell’Unità di crisi e i rappresentanti degli enti locali e ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 3 marzo 2021) A partire da lunedì 8 marzo inl’attività didattica di seconde e terzee dellesi svolgerà in Dad al 100%, per 15 giorni. Mentre sirà venerdì per decidere, in base ai dati, l’eventuale chiusura dinelle zone in cui i contagi sono troppo alti (250 casi ogni 100 mila abitanti) o sono presenti gli altri parametri in attuazione del nuovo DPCM (presenza certificata di casi da variante con azioni restrittive già attuate e incremento improvviso di contagi nell’ultima settimana). Lo comunica il presidente della RegioneAlberto Cirio che, insieme all’assessore all’Istruzione Elena Chiorino, in queste ore ha incontrato gli epidemiologi dell’Unità di crisi e i rappresentanti degli enti locali e ...

repubblica : ?? Covid, Bertolaso: 'Tutta l'Italia verso la zona rossa'. Il Piemonte ipotizza la chiusura delle scuole - chedisagio : Alle 13 il vertice per decidere della chiusura di tutte le scuole nei territori del Piemonte. - MattiaGallo17 : RT @discoradioIT: A partire da lunedì 8 marzo in #Piemonte l'attività didattica di seconde e terze medie e delle scuole superiori si svolge… - TgrPiemonte : #Coronavirus, da lunedì scuole medie e superiori del Piemonte chiuse per 15 giorni. Si torna alla didattica a dista… - discoradioIT : A partire da lunedì 8 marzo in #Piemonte l'attività didattica di seconde e terze medie e delle scuole superiori si… -