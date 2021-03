Sanremo 2021 | Folcast in conferenza stampa

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Da Spinaceto (Roma) al palco dell’Ariston, per lasciare il segno a: il cantautoresi confida ai microfoni dei giornalisti dopo lo strepitoso debutto di ieri con il brano “Scopriti” tra i Giovani del Festival. Nuove Propostefa parlare di sé? Un’emozione unica calcare il palco dell’Ariston, soprattutto se si è molto giovani. Questo è proprio il caso del cantautoreche oggi racconta ai giornalisti le sue impressioni dopo il suo debutto di ieri, con il singolo “Scopriti”, prodotto da Tommaso Colliva. Allaprendono parte lo stesso Colliva e Claudio Ferrante (Artist First), che accompagnano– all’anagrafe Daniele Folcarelli – in questo ...

Raiofficialnews : L’ordine di uscita dei Campioni della seconda serata di #Sanremo2021 ?? - HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - SkySport : ??? 'Lo so che sono interisti, me lo ripetono ogni 5'' ?? La conferenza-show di Ibra a Sanremo ?? VIDEO ??… - chiccomapi : Sanremo 2021 - Arisa canta 'Potevi fare di più' - gianlu_79 : RT @bubinoblog: GUIDA TV E TOTOSHARE 3 MARZO 2021: LA SECONDA SERATA DEL 71° FESTIVAL DI SANREMO, CHI L'HA VISTO E LA SERIE A -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2021

Di solito abituato a far divertire pubblico e giornalisti con le sue battute esilaranti, stavolta Fiorello in sala stampa si lascia andare alla commozione e rispondendo a una domanda sul Covid parla ...Poco dopo però è intervenuta Sony Music Italia, casa discografica della band partecipante a, facendo chiarezza e smentendo le accuse di plagio : 'si evidenzia che non solo non vi è ...Come era prevedibile, la prima esibizione di Achille Lauro sul palco di Sanremo 2021 è stata tra le più discusse della serata. All'indomani del primo appuntamento con la kermesse, il vincitore ...Con “Torno a te” fa il debutto al Festival di Sanremo 2021 il giovane artista Random. La canzone, scritta da Emanuele Caso con musica di Samuel Balice, ruota attorno ad un concetto, quello del ritorno ...