Sanremo 2021: ecco la classifica della prima serata (Di mercoledì 3 marzo 2021) eccoci la mattina dopo la prima serata del Festival di Sanremo. Tanti MEME e poche note prese ma andiamo con ordine. Ieri sera, si sono esibiti sul palco di Sanremo i primi 13 Big in gara. Come ogni anno la classifica demoscopica ribalta un po’ l’andamento della serata. Meritato il primo posto di Annalisa che L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 3 marzo 2021)ci la mattina dopo ladel Festival di. Tanti MEME e poche note prese ma andiamo con ordine. Ieri sera, si sono esibiti sul palco dii primi 13 Big in gara. Come ogni anno lademoscopica ribalta un po’ l’andamento. Meritato il primo posto di Annalisa che L'articolo

HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - SkySport : ??? 'Lo so che sono interisti, me lo ripetono ogni 5'' ?? La conferenza-show di Ibra a Sanremo ?? VIDEO ??… - Eurosport_IT : 'I soldi non sono importanti, nel mio mondo non mi serve nulla. Faccio questa cosa con il cuore per far vedere a tu… - allesword : RT @SuperGuidaTV: Gli #ascoltitv di ieri sera #Sanremo #Sanremo21 #sanremo2021 #auditel - ilfattoblog : #Sanremo2021, top&flop della musica della prima puntata – Aspettavo la redenzione di #Fasma, ma non è arrivata… -