Reggia di Caserta | da oggi in vendita la “marmellata delle Regine”

(Di mercoledì 3 marzo 2021) NAPOLI – La “marmellata delle Regine” da oggi in vendita on line. La conserva, realizzata con le arance della Reggia di Caserta nel laboratorio Le Ghiottonerie di Casa Lorena dalle donne che hanno affrontato il difficile percorso di affrancamento dalla violenza, è adesso in commercio.

antonio_randino : RT @reggiadicaserta: ?? Gli agrumi della Reggia di Caserta: da prodotto di scarto a bene di valenza sociale. La #MarmellatadelleRegine da o… - antonio_randino : RT @reggiadicaserta: In occasione di Dialoghi con la Reggia di Caserta di venerdì 5 marzo alle 15:00 presenteremo i tre progetti vincitori… - Capelvenere1 : RT @circeanna: Vi porto a teatro quello di Corte, 1768 alla Reggia di Caserta - thetastyways : Le arance della Reggia di Caserta: marmellata per un progetto antiviolenza - NapoliBrasile : RT @reggiadicaserta: ?? Gli agrumi della Reggia di Caserta: da prodotto di scarto a bene di valenza sociale. La #MarmellatadelleRegine da o… -

Ultime Notizie dalla rete : Reggia Caserta

La "marmellata delle Regine" è da oggi in vendita on line. La dolce conserva è realizzata, con le arance delladi, dalle donne del laboratorio "Le Ghiottonerie di Casa Lorena", trasformatesi in "artigiane" dopo aver affrontato il difficile percorso di affrancamento dalla violenza. La marmellata ...La 'Marmellata delle regine' è da oggi in vendita online. La conserva, realizzata con le arance delladinel laboratorio 'Le ghiottonerie di Casa Lorena' dalle donne che hanno affrontato il difficile percorso di affrancamento dalla violenza, è adesso in commercio. L'istituto museale ha ...In occasione di Dialoghi con la Reggia di Caserta di venerdì 5 marzo alle 15:00 saranno presentati i tre progetti vincitori della I edizione del concorso “Creazione Contemporanea & Museo Verde – Woode ...CASERTA - Presso la Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare di Caserta, ha avuto luogo la cerimonia che conclude l’importante e ...