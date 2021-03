Quella vittoria annunciata di Tommaso Zorzi al GF Vip

Leggi su tpi

(Di mercoledì 3 marzo 2021) D’accordo che, come ha detto qualcuno, il conflitto d’interessi non esiste: esistono al limite gli interessi, che magari si sommano ma in fondo non confliggono mai. Però ogni tanto, forse, quando si ha a che fare con il pubblico, sarebbe doveroso farsi qualche domanda in più. Per chiarezza. Bisognerebbe ragionare sull’opportunità di evitare atteggiamenti e partigianerie. Prendiamo il caso della recentissima(moltodai media, molto nell’aria, per così dire) diall’ultima edizione del Grande Fratello Vip di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. L’edizione numero cinque si è conclusa lunedì sera, dopo 44 prime serate e più di 5 mesi di programmazione, monopolizzando quasi totalmente il palinsesto della rete. Gli ascolti si sono mantenuti su livelli accettabili, soprattutto nell’ultima ...