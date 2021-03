Napoli beffato nel finale | Caputo salva il Sassuolo e fa 3-3

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Era una delle gare più attese enon ha deluso le aspettative. I neroverdi scappano due volte, ma vengono ripresi in entrambi i casi dagli azzurri, che sembrano piazzare il colpo del k.o. proprio all'ultimo minuto.la formazione di De Zerbi e riporta una parità che frena la marcia di entrambe le formazioni.IL MATCHBotta e risposta senza fine. La sfida traè ricca di colpi di scena. Al 10'va al tiro, ma la conclusione viene smorzata in angolo. Poco dopo tocca a Berardi cercare il vantaggio, venendo chiuso in angolo da Meret. Ilcolpisce al primo affondo, ma il Var annulla tutto. Gli azzurri, invece, finiscono sotto al 34' a causa di un autogol di Maksimovic, sfortunato nel deviare il pallone ...

BENEVENTO Montipò 6 -da Mertens e poi da una deviazione, non è che potesse farci molto sui due gol del. Depaoli 5,5 - Dalla sua parte c'è Insigne che lo tiene molto bloccato. Combatte ...
Termina con uno spettacolare 3-3 la sfida al Mapei Stadium tra Sassuolo e Napoli, partita delle 18.30 della 24esima giornata di Serie A. I padroni di casa chiudono il primo tempo in vantaggio per 2-1 ...
Il Napoli viene raggiunto in pieno recupero dal Sassuolo dopo un clamoroso doppio rigore nel finale di gara che vanifica la vittoria ...