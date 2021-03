M5S nei socialisti europei? "Non è il momento, nel Pd mancato dibattito", dice Tinagli (Di mercoledì 3 marzo 2021) AGI - L'ingresso del Movimento Cinque Stelle nella famiglia socialista europea? “Non è il momento migliore per un passo del genere. E anche sul metodo ho molti dubbi: non si è discusso abbastanza, anzi non si è discusso affatto. Il tema non è stato affrontato né dalla delegazione del Pd in Europa né a livello nazionale. Prima di definire le alleanze, che siano strategiche o meno, il Partito Democratico deve occuparsi del suo percorso, di definire una sua identità, una sua idea di società. E se dobbiamo parlare di alleanze e dialogo con altre forze politiche non possiamo ignorare tutte quelle forze che per storia, valori e cultura ci sono vicine come Iv e Azione". Irene Tinagli, eurodeputata del Pd, è la presidente della commissione Affari Economici del Parlamento europeo, che nell'ultimo anno ha giocato un ruolo chiave della definizione del Recovery ... Leggi su agi (Di mercoledì 3 marzo 2021) AGI - L'ingresso del Movimento Cinque Stelle nella famiglia socialista europea? “Non è ilmigliore per un passo del genere. E anche sul metodo ho molti dubbi: non si è discusso abbastanza, anzi non si è discusso affatto. Il tema non è stato affrontato né dalla delegazione del Pd in Europa né a livello nazionale. Prima di definire le alleanze, che siano strategiche o meno, il Partito Democratico deve occuparsi del suo percorso, di definire una sua identità, una sua idea di società. E se dobbiamo parlare di alleanze e dialogo con altre forze politiche non possiamo ignorare tutte quelle forze che per storia, valori e cultura ci sono vicine come Iv e Azione". Irene, eurodeputata del Pd, è la presidente della commissione Affari Economici del Parlamento europeo, che nell'ultimo anno ha giocato un ruolo chiave della definizione del Recovery ...

fisco24_info : M5S nei socialisti europei? 'Non è il momento, nel Pd mancato dibattito', dice Tinagli: AGI - L'ingresso del Movime… - Poccio_1 : RT @carlakak: Quando muore un grillino e nasce un creDino..... Castaldo: 'Siamo pronti ad un gruppo in Europa col PD e ad entrare nei soci… - Giggiola4 : RT @carlakak: Quando muore un grillino e nasce un creDino..... Castaldo: 'Siamo pronti ad un gruppo in Europa col PD e ad entrare nei soci… - Marco_DelPanta : RT @carlakak: Quando muore un grillino e nasce un creDino..... Castaldo: 'Siamo pronti ad un gruppo in Europa col PD e ad entrare nei soci… - MovPopulistaIta : RT @carlakak: Quando muore un grillino e nasce un creDino..... Castaldo: 'Siamo pronti ad un gruppo in Europa col PD e ad entrare nei soci… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S nei socialisti europei M5S nei socialisti europei? 'Non è il momento, nel Pd mancato dibattito', dice Tinagli M5S nei socialisti europei? 'Non è il momento, nel Pd mancato dibattito', dice ...

Bonafè, Pd: 'Le leadership si conquistano' Sull'eventuale ingresso dei grillini nei ... Sull'eventuale ingresso dei grillini nei socialisti ...ingresso dei grillini nei socialisti europei resta ... sei mesi fa, Giani ha vinto senza e contro i M5S, ...

? 'Non è il momento, nel Pd mancato dibattito', dice ...Sull'eventuale ingresso dei grillini... Sull'eventuale ingresso dei grillini...ingresso dei grilliniresta ... sei mesi fa, Giani ha vinto senza e contro i, ...