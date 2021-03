L'ultima notte di "Cocco" che al giradischi suonava come un artista - (Di mercoledì 3 marzo 2021) Francesco De Remigis Il re dei dj è morto a 58 anni. Antidivo e attento ai giovani, aveva reso celebre il "suo" Goa Se n'è andato nella notte, alle 4,30 circa, l'orario in cui di solito lasciava la consolle. Quella del club Goa di Roma o di altri in giro per il mondo. Maestro per tanti disc jockey, «Cocco», 59 anni da compiere, è stato soprattutto un uomo attento alla sicurezza, in discoteca. Divertimento, certo. Svago e musica che, da produttore, ha contribuito a cambiare, rinnovando negli anni i colori della house e abbassando i bpm. Meno velocità e più cura dei suoni. Ma soprattutto: premura per i giovani. Claudio Coccoluto è stato uno dei dj ad aver contribuito anche a riscrivere i giudizi sul popolo della notte, sussurrando all'orecchio dell'allora ministro dell'Interno Enzo Bianco; suggerendo (e ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 3 marzo 2021) Francesco De Remigis Il re dei dj è morto a 58 anni. Antidivo e attento ai giovani, aveva reso celebre il "suo" Goa Se n'è andato nella, alle 4,30 circa, l'orario in cui di solito lasciava la consolle. Quella del club Goa di Roma o di altri in giro per il mondo. Maestro per tanti disc jockey, «», 59 anni da compiere, è stato soprattutto un uomo attento alla sicurezza, in discoteca. Divertimento, certo. Svago e musica che, da produttore, ha contribuito a cambiare, rinnovando negli anni i colori della house e abbassando i bpm. Meno velocità e più cura dei suoni. Ma soprattutto: premura per i giovani. Claudioluto è stato uno dei dj ad aver contribuito anche a riscrivere i giudizi sul popolo della, sussurrando all'orecchio dell'allora ministro dell'Interno Enzo Bianco; suggerendo (e ...

