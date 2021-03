(Di mercoledì 3 marzo 2021) Lunghe code sull'autostrada A1 per unal chilometro 309 dell'Autostrada del Sole, zona Bagno a Ripoli. Un Tir ha distrutto parte del divisorio in, quasi un salto di carreggiata che ...

umbriajournal_ : Incidente, schianto sulla Tre Valli Umbre, tra 2 auto e un trattore - qn_lanazione : Incidente sulla A1, traffico in tilt. Tir distrugge la barriera in cemento #Firenze @muoversintoscan @in_appennino - DueMondiNews : +++ FLASH: Coinvolti un trattore e due vetture +++ #Spoleto - francobus100 : Runner muore travolto dal braccio di una gru precipitato sulla strada, l'incidente a Firenze - TV7Benevento : ANCORA UN INCIDENTE SULLA TELESINA, DUE FERITI... -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente sulla

Lecco Notizie

Lunghe code sull'autostrada A1 per unal chilometro 309 dell'Autostrada del Sole, zona Bagno a Ripoli. Un Tir ha distrutto parte del divisorio in cemento, quasi un salto di carreggiata che per fortuna non c'è stato. Ma le ......camion lasciato in sosta a bordo stradaPunta Secca - Santa Croce Camerina e contro il quale si schiantarono con il ciclomotore col quale stavano tornando a casa, Mirko Sokmani, 19 ?...L'incidente è avvenuto tra Incisa Reggello e Firenze Sud, all'altezza di Bagno a Ripoli. Coinvolti un mezzo pesante e un'auto [Notizie in tempo reale su valdarnopost.it] ...Dopo i primi soccorsi, il ferito è stato caricato sull’elicottero e trasportato presso il Policlinico l’Umberto Primo della Capitale e affidato alle cure dei sanitari ...