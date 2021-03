Forte scossa di terremoto 6.3 scuote anche l’Italia: gente in strada (Di mercoledì 3 marzo 2021) Si temono danni ingenti Il terremoto è stato avvertito anche in Italia, in particolare in Salento e lungo le zone ioniche, oltre che nei vicini paesi confinanti della Grecia, ovviamente in maniera più lieve. Il terremoto è stato infatti avvertito in Bulgaria, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Turchia, Grecia, Italia, Kosovo, Montenegro, Serbia, Macedonia del Nord e Albania.Vista l'entità del sisma, si temono danni ingenti ma al momento non si hanno notizie di vittime. Una Forte scossa di terremoto è stata avvertita nella tarda mattinata di oggi ad Elassona, in Grecia. Il sisma di magnitudo 6.3 è stato registrato alle 11.16 ora italiana (12.16 ora locale) in tutta la zona intorno alla capitale Atene: l'epicentro è stato individuato a circa 15 chilometri da Elassona, comune ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 3 marzo 2021) Si temono danni ingenti Ilè stato avvertitoin Italia, in particolare in Salento e lungo le zone ioniche, oltre che nei vicini paesi confinanti della Grecia, ovviamente in maniera più lieve. Ilè stato infatti avvertito in Bulgaria, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Turchia, Grecia, Italia, Kosovo, Montenegro, Serbia, Macedonia del Nord e Albania.Vista l'entità del sisma, si temono danni ingenti ma al momento non si hanno notizie di vittime. Unadiè stata avvertita nella tarda mattinata di oggi ad Elassona, in Grecia. Il sisma di magnitudo 6.3 è stato registrato alle 11.16 ora italiana (12.16 ora locale) in tutta la zona intorno alla capitale Atene: l'epicentro è stato individuato a circa 15 chilometri da Elassona, comune ...

