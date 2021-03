Festival di Sanremo, Fedez combatte l’ansia con i suoi bracciali, ma poi si commuove sull’Ariston: il retroscena (Di mercoledì 3 marzo 2021) La tanto attesa prima serata del Festival di Sanremo si è conclusa come promesso a tarda notte, portando nelle case degli spettatori uno spettacolo variegato e non privo di sorprese. Una di queste è certamente stata l’evidente emozione di Fedez, che ha concluso la sua esibizione con gli occhi lucidi gettandosi fra le braccia della compagna di gara Francesca Michielin. Un momento di grande tensione per l’artista che ha svelato alcuni metodi per far fronte all’ansia. Fedez e la sua peggiore nemica: l’ansia Ancor prima di raggiungere l’Ariston Federico Lucia, in arte Fedez, aveva parlato a Gente della sua personale esperienza con l’ansia, che da tempo lo costringe in uno stato di forte apprensione e instabilità emotiva. Nel corso della sua ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 3 marzo 2021) La tanto attesa prima serata deldisi è conclusa come promesso a tarda notte, portando nelle case degli spettatori uno spettacolo variegato e non privo di sorprese. Una di queste è certamente stata l’evidente emozione di, che ha concluso la sua esibizione con gli occhi lucidi gettandosi fra le braccia della compagna di gara Francesca Michielin. Un momento di grande tensione per l’artista che ha svelato alcuni metodi per far fronte ale la sua peggiore nemica:Ancor prima di raggiungere l’Ariston Federico Lucia, in arte, aveva parlato a Gente della sua personale esperienza con, che da tempo lo costringe in uno stato di forte apprensione e instabilità emotiva. Nel corso della sua ...

