Covid, Bertolaso: "Tutta l'Italia va verso la zona rossa" (Di mercoledì 3 marzo 2021) Guido Bertolaso, consulente del presidente della Regione Lombardia per il piano vaccinale, è sicuro: "Tutta l'Italia va verso la zona rossa" Guido Bertolaso, consulente del presidente della Regione Lombardia per il piano vaccini, si è detto preoccupato che "Tutta l'Italia, tranne la Sardegna, stia andando verso la zona rossa. La Lombardia, per quello che ha L'articolo proviene da Inews.it.

