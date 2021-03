Ascolti Sanremo 2021 | prima serata del 2 marzo

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Fiorello e Amadeus -Partenza sottotono per il Festival di, 71° edizione che – per ovvie ragioni, su tutte il Teatro Ariston vuoto – sarà ricordata a lungo. La– in diretta su Rai 1 dalle 21:36 alle 1:34 – è stata seguita da 8.363.000 spettatori, con uno share pari al 46.6%. Nel dettaglio, laparte della– dalle 21:36 alle 23:54 – ha intrattenuto 11.176.000 spettatori (46.4%), mentre la seconda – dalle 23:58 alle 1:34 – si è fermata a 4.212.000 spettatori (47.8%). L’anteSmart – dalle 20:50 alle 21:31 – con la gara tra le prime quattro Nuove Proposte ha raccolto 11.592.000 spettatori, pari al 38.7%. Nella fascia di...

... Annalisa è in testa I cantanti in gara: chi sono e che canzone e cover presentano al Festival Puntate, scalette, televoto, ospiti: tutto quello che c'è da sapere su20212021: lo ...2021 al debutto, martedì 2 marzo 2021, ha incollato allo schermo in media 8.363.000 ... Lo scorso anno il debutto per l'edizione 2020 era avvenuto martedì 4 febbraio,record avevano ...Lo scorso anno la prima serata di Sanremo, in onda martedì 4 febbraio 2020, fu seguita da più di 10 milioni di spettatori (precisamente 10.058.000), con uno share record che raggiunse il 52.5%.SANREMO - Sono stati 11 milioni 176 mila, pari al 46.4%, i telespettatori che hanno seguito su Rai1 la prima serata di Sanremo 2021. La seconda parte ha avuto 4 milioni 212 mila con il 47.8%. Nel 2020 ...