Vaccino covid, Austria e Danimarca puntano a Israele: “Non più solo Ue” (Di martedì 2 marzo 2021) Danimarca e Austria non vogliono più fare affidamento solo sull’Unione europea nella lotta contro il Coronavirus e si propongono di lavorare insieme a Israele per fare ricerca e produrre vaccini. Per questo, il cancelliere Austriaco Sebastian Kurz e il primo ministro danese Mette Frederiksen prevedono di incontrare il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu giovedì prossimo. Lo riferisce il quotidiano Austriaco Merkur. “Dobbiamo prepararci a nuove mutazioni e non dobbiamo essere dipendenti solo dall’Ue nella produzione di vaccini di seconda generazione”, ha detto Kurz alla Bild sulla scelta di lavorare con Israele su ricerca e produzione dei vaccini, scelta condivisa dalla Danimarca. In estate, spiega, con le vaccinazioni saremo ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 2 marzo 2021)non vogliono più fare affidamentosull’Unione europea nella lotta contro il Coronavirus e si propongono di lavorare insieme aper fare ricerca e produrre vaccini. Per questo, il cancelliereco Sebastian Kurz e il primo ministro danese Mette Frederiksen prevedono di incontrare il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu giovedì prossimo. Lo riferisce il quotidianoco Merkur. “Dobbiamo prepararci a nuove mutazioni e non dobbiamo essere dipendentidall’Ue nella produzione di vaccini di seconda generazione”, ha detto Kurz alla Bild sulla scelta di lavorare consu ricerca e produzione dei vaccini, scelta condivisa dalla. In estate, spiega, con le vaccinazioni saremo ...

Agenzia_Ansa : I nuovi casi di Covid in Gran Bretagna calano del 40% in una settimana. Circa 20 milioni di britannici hanno ricevu… - petergomezblog : Covid, Galli su La7: “Il vero problema cruciale è che in questo momento in Europa non c’è il vaccino in quantità su… - evagiovannini : Intanto Orbán - si vaccina con Sinopharm, il vaccino cinese - apre allo Sputnik, senza aspettare il vagli dell’EMA… - SimMarcbz : RT @Lucrezi97533276: Ai privati 6euro per ogni vaccino fatto . Era questo il metodo Bertolaso , far entrare nella mangiatoia le cliniche pr… - paolokanta : RT @molumbe: Vaccino Pfizer Aggiornamento al 27 febbraio 2021 Segnalati 78.305 eventi avversi in Europa, di cui 63.897 nella fascia di età… -