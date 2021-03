Serie A | premio Mvp di febbraio a Romelu Lukaku | sarà consegnato prima di Inter-Atalanta

(Di martedì 2 marzo 2021) La Lega diA ha assegnato ilMvp del mese diall’attaccante dell’. La consegna del trofeo al belga avverrà nel pre-partita di, in programma lunedì 8 marzo al ‘Meazza’ di Milano. Il giocatore belga ha messo a segno 18 reti in 24 partite e ha trascinato i nerazzurri in vetta alla classifica. SportFace.

La Lega di Serie A ha assegnato il premio Mvp del mese di febbraio all'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku. La consegna del trofeo al belga avverrà nel pre-partita di Inter-Atalanta, in programma lune ...Romelu Lukaku è l'MVP del mese di febbraio in Serie A. Questo il comunicato ufficiale apparso sul sito della Lega. «Il premio MVP di febbraio è stato assegnato al calciatore dell'Inter Romelu Lukaku.