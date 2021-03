Sassuolo, De Zerbi: '100 panchine motivo d'orgoglio. Napoli, bella gara' (Di martedì 2 marzo 2021) Sassuolo - La partita di domani contro il Napoli non è una gara qualunque per Roberto De Zerbi . Il tecnico toccherà le 100 presenze in Serie A sulla panchina del Sassuolo , e in conferenza stampa ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 2 marzo 2021)- La partita di domani contro ilnon è unaqualunque per Roberto De. Il tecnico toccherà le 100 presenze in Serie A sulla panchina del, e in conferenza stampa ...

calciodangolo_ : ??#SassuoloNapoli, i convocati di #DeZerbi: fuori #Bourabia, #Chiriches e #Boga ? - MattBest__ : RT @RaffaeleDeSa: #NapoliSassuolo - Come si presentano #Napoli e Sassuolo alla partita, e come gioca la coraggiosa squadra di De Zerbi. Am… - Mediagol : #Sassuolo-#Napoli, De Zerbi: 'Dimentichiamo la gara d'andata. 100 panchine in #SerieA? Un orgoglio' - TutelaMagliaNA : RT @RaffaeleDeSa: #NapoliSassuolo - Come si presentano #Napoli e Sassuolo alla partita, e come gioca la coraggiosa squadra di De Zerbi. Am… - NCN_it : #UFFICIALE – #SASSUOLO-#NAPOLI, I #CONVOCATI DI DE ZERBI: ASSENTE L'EX #CHIRICHES. OUT ANCHE #BOGA #SassuoloNapoli… -