Roma, dove sorgerà il nuovo stadio? Le ipotesi in piedi (Di martedì 2 marzo 2021) E ora dove sorgerà lo stadio della Roma? Se lo chiedono i tifosi che da anni aspettavano quella prima pietra mai poggiata, se lo chiedono anche i Friedkin, che di sicuro sanno solo che non sarà il progetto di James Pallotta a prendere vita. Per diversi motivi: l’idea nata ormai dieci anni fa, quando il sindaco di Roma era Ignazio Marino, è diventata vecchia. Si è attorcigliata nelle lungaggini burocratiche e nelle migliaia di cubature previste per l’impianto. Più che uno stadio era una vera e propria cittadella. Con tanto di negozi, palazzi e uffici. Inizialmente erano addirittura prevista due grattacieli, poi tagliati dalla sindaca Raggi. L’emergenza sanitaria ha modificato però le regole di vita e ora che gli uffici sono vuoti causa smart working se ne può fare anche a meno. Per non ... Leggi su italiasera (Di martedì 2 marzo 2021) E oralodella? Se lo chiedono i tifosi che da anni aspettavano quella prima pietra mai poggiata, se lo chiedono anche i Friedkin, che di sicuro sanno solo che non sarà il progetto di James Pallotta a prendere vita. Per diversi motivi: l’idea nata ormai dieci anni fa, quando il sindaco diera Ignazio Marino, è diventata vecchia. Si è attorcigliata nelle lungaggini burocratiche e nelle migliaia di cubature previste per l’impianto. Più che unoera una vera e propria cittadella. Con tanto di negozi, palazzi e uffici. Inizialmente erano addirittura prevista due grattacieli, poi tagliati dalla sindaca Raggi. L’emergenza sanitaria ha modificato però le regole di vita e ora che gli uffici sono vuoti causa smart working se ne può fare anche a meno. Per non ...

