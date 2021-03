Nuovo vertice a Palazzo Chigi per sciogliere il nodo scuole. Poi Draghi firmerà il suo primo Dpcm anti-Covid in vigore dal 6 marzo (Di martedì 2 marzo 2021) Il premier Mario Draghi, salvo intoppi, dovrebbe firmare oggi il Nuovo Dpcm, il primo del suo esecutivo, con le misure anti-Covid, in vigore, per un mese, dal prossimo 6 marzo. Sul provvedimento è stata convocato per la tarda mattinata di oggi una riunione dei ministri Roberto Speranza e Mariastella Gelmini con le Regioni. Al vertice partecipano i membri del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo e Franco Locatelli. Resta da sciogliere il nodo scuola. Dalla prossima settimana, infatti, tutte le scuole – materna e primaria anche – saranno chiuse nelle zone rosse, così come ha annunciato ieri Miozzo al termine della riunione della cabina di regia di Palazzo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 2 marzo 2021) Il premier Mario, salvo intoppi, dovrebbe firmare oggi il, ildel suo esecutivo, con le misure, in, per un mese, dal prossimo 6. Sul provvedimento è stata convocato per la tarda mattinata di oggi una riunione dei ministri Roberto Speranza e Mariastella Gelmini con le Regioni. Alpartecipano i membri del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo e Franco Locatelli. Resta dailscuola. Dalla prossima settimana, infatti, tutte le– materna e primaria anche – saranno chiuse nelle zone rosse, così come ha annunciato ieri Miozzo al termine della riunione della cabina di regia di...

