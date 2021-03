Nigeria | attacco jihadista a base Onu nel nord - est del Paese | Liberate le 279 studentesse rapite venerdì | stanno bene

(Di martedì 2 marzo 2021) Terroristi del gruppo dello Stato islamico in Africa occidentale (Iswap), una costola di Boko Haram , hanno invaso la città di Dikwa, in, attaccando simultaneamente un campo militare e una ...

Agenzia_Ansa : Doppio attacco dei jihadisti in #Nigeria, verso un campo militare e una base Onu #ANSA - MediasetTgcom24 : Nigeria, attacco jihadista a base Onu nel nord-est del Paese #nigeria - SkyTG24 : Nigeria, base Onu sotto attacco dei jihadisti - bizcommunityit : Nigeria, attacco jihadista a base Onu nel nord-est del Paese - sardanews : Doppio attacco jihadisti Nigeria, base Onu e campo militare -

Ultime Notizie dalla rete : Nigeria attacco

Terroristi del gruppo dello Stato islamico in Africa occidentale (Iswap), una costola di Boko Haram, hanno invaso la città di Dikwa, in Nigeria, attaccando simultaneamente un campo militare e una base ...Secondo quanto emerso, i jihadisti stanno ancora cercando di "entrare in un bunker dove si sono rifugiati 25 operatori umanitari". "La base umanitaria è ...