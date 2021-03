Napoli, principio d’incendio alla stazione Dante della Linea 1: chiusa metro (Di martedì 2 marzo 2021) Napoli. Ancora disagi sulla Linea 1 della metropolitana di Napoli. Un principio d’incendio ha interessato la stazione Dante, che è stata temporaneamente chiusa ai viaggiatori. Napoli, principio d’incendio alla stazione Dante: chiusa metro Lo ha comunicato l’Anm, azienda che gestisce la Linea 1 della metropolitana cittadina, attraverso i propri canali social: “Causa principio d’incendio, la stazione L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 2 marzo 2021). Ancora disagi sullapolitana di. Unha interessato la, che è stata temporaneamenteai viaggiatori.Lo ha comunicato l’Anm, azienda che gestisce lapolitana cittadina, attraverso i propri canali social: “Causa, laL'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

