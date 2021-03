Morto il dj Claudio Coccoluto, aveva 59 anni (Di martedì 2 marzo 2021) (Adnkronos) – E’ Morto Claudio Coccoluto. Il dj aveva 59 anni. A quanto si apprende, l’artista, originario di Gaeta, lottava da circa un anno contro una grave malattia. Coccoluto si è spento nella sua casa di Cassino accanto alla moglie e ai figli. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 2 marzo 2021) (Adnkronos) – E’. Il dj59. A quanto si apprende, l’artista, originario di Gaeta, lottava da circa un anno contro una grave malattia.si è spento nella sua casa di Cassino accanto alla moglie e ai figli. L'articolo CalcioWeb.

