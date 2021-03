Le Borse prendono fiato dopo la corsa. Giù i titoli oil con il calo del petrolio (Di martedì 2 marzo 2021) Indici in frenata dopo l'allarme delle autorità cinesi su possibili bolle speculative. Euro in calo verso quota 1,20 dollari Leggi su ilsole24ore (Di martedì 2 marzo 2021) Indici in frenatal'allarme delle autorità cinesi su possibili bolle speculative. Euro inverso quota 1,20 dollari

Radio24_news : RT @2didenari: Le #Borse europee prendono fiato dopo il rally, con i titoli oil sotto pressione in scia della flessione del prezzo del greg… - 2didenari : Le #Borse europee prendono fiato dopo il rally, con i titoli oil sotto pressione in scia della flessione del prezzo… - cittonovo : @CucchiRiccardo Ma è normale che queste cose accadano solo in Italia mentre in Europa prendono le loro borse e vann… - abollis : RT @sole24ore: Le Borse prendono fiato dopo la corsa. Giù i titoli oil con il calo del petrolio - sole24ore : Le Borse prendono fiato dopo la corsa. Giù i titoli oil con il calo del petrolio -