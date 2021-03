"La stecca di Diodato? La cosa più bella di Sanremo 2021". I social non perdonano il vincitore del Festival 2020 (Di martedì 2 marzo 2021) “La stecca di #Diodato è stata la cosa più bella (vera direbbero nei reality) finora di #Sanremo2021”, “cosa è mai ‘una stecca’ di fronte alla bellezza di ‘Fai Rumore’? Possiamo sopportarla!”. Commentano così i social mentre sul palco si esibisce il vincitore della scorsa edizione del Festival della canzone italiana. La stecca di #Diodato è stata la cosa più bella (vera direbbero nei reality) finora di #Sanremo2021.— Gian Pietro Leonardi (@grammancino) March 2, 2021 cosa è mai “una stecca” di fronte alla bellezza di “Fai Rumore”? Possiamo ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 2 marzo 2021) “Ladi #è stata lapiù(vera direbbero nei reality) finora di #”, “è mai ‘una’ di fronte alla bellezza di ‘Fai Rumore’? Possiamo sopportarla!”. Commentano così imentre sul palco si esibisce ildella scorsa edizione deldella canzone italiana. Ladi #è stata lapiù(vera direbbero nei reality) finora di #.— Gian Pietro Leonardi (@grammancino) March 2,è mai “una” di fronte alla bellezza di “Fai Rumore”? Possiamo ...

HuffPostItalia : 'La stecca di Diodato? La cosa più bella di Sanremo 2021'. I social non perdonano il vincitore del Festival 2020 - GabrielePezone : La stecca di Diodato è la cosa migliore fino ad ora #Sanremo2021 - GensiniGmail : RT @HuffPostItalia: 'La stecca di Diodato? La cosa più bella di Sanremo 2021'. I social non perdonano il vincitore del Festival 2020 https:… - benekey_ : RT @IsaGrassano: cosa è mai “una stecca” di fronte alla bellezza di “Fai Rumore”? Possiamo sopportarla! #Sanremo2021 #diodato #festivaldi… - Dome689 : RT @HuffPostItalia: 'La stecca di Diodato? La cosa più bella di Sanremo 2021'. I social non perdonano il vincitore del Festival 2020 https:… -

Ultime Notizie dalla rete : stecca Diodato "La stecca di Diodato? La cosa più bella di Sanremo 2021". I social non perdonano il vincitore del Festival 2020 L'HuffPost "La stecca di Diodato? La cosa più bella di Sanremo 2021". I social non perdonano il vincitore del Festival 2020 La musica di Sanremo riparte dall’ultima immagine che aveva chiuso l’edizione 2020. Così Diodato ha aperto la 71esima edizione con ‘Fai Rumore’, il brano con cui l’arti ...

La musica di Sanremo riparte dall’ultima immagine che aveva chiuso l’edizione 2020. Così Diodato ha aperto la 71esima edizione con ‘Fai Rumore’, il brano con cui l’arti ...