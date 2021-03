Irama non canta a Sanremo 2021, componente band positivo al Covid: ecco che succede (Di martedì 2 marzo 2021) Salta l’esibizione di Irama al Festival di Sanremo 2021. Come fa sapere La Presse, un componente della band dell’ex vincitore di Amici è risultato positivo al Covid, fermando “momentaneamente” la sua gara musicale. Sanremo 2021, Irama non si esibisce: componente band positivo al Covid Al suo posto si esibirà Noemi e, in attesa dei risultati,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 2 marzo 2021) Salta l’esibizione dial Festival di. Come fa sapere La Presse, undelladell’ex vincitore di Amici è risultatoal, fermando “momentaneamente” la sua gara musicale.non si esibisce:alAl suo posto si esibirà Noemi e, in attesa dei risultati,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : ???? Irama non canterà più stasera per via di un tampone rapido positivo appartenente ad un membro del suo staff. Noe… - tvsorrisi : Irama, che ritmo! È difficile descrivere “La genesi del tuo colore” ma occhio: una canzone così, da lui, non l'avet… - SkyTG24 : Sanremo 2021, positivo un membro dello staff: Irama stasera non canta - Merym___ : @halemeown Nn sono entrata molto anche io. Quel che so è di Sanremo che Irama nn si esibirà oggi perché uno del suo… - MarcoDreamer94 : RT @VicolodelleNews: #Sanremo un membro dello staff di #Irama e risultato positivo al #COVID19 e questa sera non si esibirà al suo posto si… -