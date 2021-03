Coppa di Germania 2020/2021: un gol di Sancho affonda il Gladbach e spedisce il Dortmund in semifinale (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il Borussia Dortmund è la prima semifinalista della Coppa di Germania 2020/2021. Vittoria di misura per i gialloneri, che hanno sconfitto per 1-0 il Borussia MoenchenGladbach grazie ad una rete di Jadon Sancho. Successo sofferto per gli uomini di Terzic, i quali hanno sbloccato la gara solamente al 53? con Haaland. La rete è stata però annullata a causa di un fallo ed il punteggio è rimasto immobile sullo 0-0. Ci ha dovuto pensare dunque Sancho a portare avanti i suoi al 66?, trafiggendo il portiere avversario con una conclusione dal limite. Il Gladbach si è dunque riversato in attacco, ma non è riuscito a trovare il gol del pari ed è uscito di scena. Da segnalare l’espulsione per doppia ammonizione di Dahoud nel finale. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il Borussiaè la prima semifinalista delladi. Vittoria di misura per i gialloneri, che hanno sconfitto per 1-0 il Borussia Moenchengrazie ad una rete di Jadon. Successo sofferto per gli uomini di Terzic, i quali hanno sbloccato la gara solamente al 53? con Haaland. La rete è stata però annullata a causa di un fallo ed il punteggio è rimasto immobile sullo 0-0. Ci ha dovuto pensare dunquea portare avanti i suoi al 66?, trafiggendo il portiere avversario con una conclusione dal limite. Ilsi è dunque riversato in attacco, ma non è riuscito a trovare il gol del pari ed è uscito di scena. Da segnalare l’espulsione per doppia ammonizione di Dahoud nel finale. ...

