Coma_Cose a Sanremo 2021 con «Fiamme negli occhi» – Testo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Coma Cose Una delle novità del Festival di Sanremo 2021 è certamente rappresentata dalla partecipazione in gara tra i Big del duo Coma Cose. Coma Cose a Sanremo 2021: chi sono Si tratta di un duo indiepop e rap, formatosi nel 2017 e composto da Fausto Lama e California. Tra le prime esperienze, l'apertura nel 2018 dei concerti dei Phoenix a Parigi, insieme a Giorgio Poi e ai Pop X. Iniziano a far sentire la loro musica soprattutto nel 2019, con la pubblicazione del primo album "Hype Aura", che li porta sul palco del Concertone del Primo Maggio. Hanno collaborato con i Subsonica e Francesca Michielin e preso parte a due serie televisive: Involontaria di Mtv e soprattutto Summertime di Netflix. Vita privata e social La parte maschile dei Coma Cose è rappresentata da Fausto Lama, pseudonimo di Fausto Zanardelli. Fino ...

