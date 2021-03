Chi è Francesco Paolo Figliuolo

(Di martedì 2 marzo 2021) Il nuovo Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 è un generale dell'Esercito, e nell'ultimo anno ha già avuto importanti incarichi nella gestione della pandemia

ilriformista : Comandante logistico dell'Esercito, succede ad #Arcuri. Plaudono alla nomina #Salvini, #Renzi e #Tajani #Figliuolo… - fattoquotidiano : Francesco Paolo Figliuolo, chi è il generale nominato da Draghi come commissario all’emergenza Covid al posto di Ar… - vaticannews_it : #1marzo #PapaFrancesco #solidarietà #volontariato udienza al Centro Francescano di Solidarietà di Firenze, che dal… - gayasilvestri : RT @dispeRatta: Mi è piaciuto il momento in cui Tommaso ha chiesto di chi fosse il telefono e Francesco gli risponde che è suo e gli fa cap… - Momi2510 : RT @____Angii: Sonia: c’è qui Francesco, chi stai aspettando Francesco? Fra: ehm tutti Sonia che percula Fra perché aspetta impaziente T… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Francesco

...si è confrontato con il suo staff e la scelta è caduta senza troppi ritardi sul generale... Il piano con la Protezione Civile Le tappe del piano vaccini: perriceve AstraZeneca la monodose ...E' stato un anno straordinario e sono riconoscente ami ha dato la possibilità di occuparmi ... Auguro al generalePaolo Figliuolo buon lavoro, certo che saprà affrontare con competenza il ...Il nuovo Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 è un generale dell'Esercito, e nell'ultimo anno ha già avuto importanti incarichi nella gestione della pandemia ...Segue dalla prima. Il contributo in questione sale a 10mila euro, invece, per ogni dipendente che viene stabilizzato. "Sono risorse che consentiranno di proseguire la strategia di ...