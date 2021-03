Uomini e donne: la scelta di RICCARDO e ROBERTA, anticipazioni (Di lunedì 1 marzo 2021) La coppia composta da RICCARDO e ROBERTA è senza ombra di dubbio una delle più amate dell’intero trono over di Uomini e donne. Un rapporto fatto di alti e bassi quello tra la dama e il cavaliere, iniziato due anni fa e ripreso dopo varie peripezie in questa stagione televisiva. La relazione tra i due è diventata col tempo sempre più profonda, tanto da far decidere la coppia di concedersi una sorta di esclusiva. Nelle prossime puntate assisteremo a una vera e propria scelta, che vedrà protagonista proprio il Guarnieri e ROBERTA. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) In questa speciale puntata, che vedremo in onda nei prossimi giorni, sia la Di Padua che RICCARDO saranno vestiti di tutto punto e davanti alle telecamere appariranno parecchio ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 1 marzo 2021) La coppia composta daè senza ombra di dubbio una delle più amate dell’intero trono over di. Un rapporto fatto di alti e bassi quello tra la dama e il cavaliere, iniziato due anni fa e ripreso dopo varie peripezie in questa stagione televisiva. La relazione tra i due è diventata col tempo sempre più profonda, tanto da far decidere la coppia di concedersi una sorta di esclusiva. Nelle prossime puntate assisteremo a una vera e propria, che vedrà protagonista proprio il Guarnieri e. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) In questa speciale puntata, che vedremo in onda nei prossimi giorni, sia la Di Padua chesaranno vestiti di tutto punto e davanti alle telecamere appariranno parecchio ...

