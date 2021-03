Udine: Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica. Chiesti maggiori controlli (Di lunedì 1 marzo 2021) Si è tenuto lunedì 1 marzo, nella sede della Prefettura il Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, convocato dal Prefetto dopo la violenta rissa scoppiata tra giovani stranieri in pieno centro cittadino nella giornata di venerdì scorso. Presente al tavolo, oltre al Primo Cittadino, anche l’Assessore alla Sicurezza Alessandro Ciani. “Ho ritenuto doveroso nei confronti dei cittadini – ha commentato il Sindaco – richiedere con urgenza questo incontro a seguito dei gravi fatti che si sono verificati a Udine negli ultimi tempi e dei quali si sono resi protagonisti giovani stranieri attualmente ospitati dalla nostra comunità. Ho chiesto con forza a tutte le autorità sedute al tavolo, dal Questore al Vicario del Prefetto ai Comandanti dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, di inasprire ... Leggi su udine20 (Di lunedì 1 marzo 2021) Si è tenuto lunedì 1 marzo, nella sede della Prefettura il, convocato dal Prefetto dopo la violenta rissa scoppiata tra giovani stranieri in pieno centro cittadino nella giornata di venerdì scorso. Presente al tavolo, oltre al Primo Cittadino, anche l’Assessore allaAlessandro Ciani. “Ho ritenuto doveroso nei confronti dei cittadini – ha commentato il Sindaco – richiedere con urgenza questo incontro a seguito dei gravi fatti che si sono verificati anegli ultimi tempi e dei quali si sono resi protagonisti giovani stranieri attualmente ospitati dalla nostra comunità. Ho chiesto con forza a tutte le autorità sedute al tavolo, dal Questore al Vicario del Prefetto ai Comandanti dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, di inasprire ...

