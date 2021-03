Stefania Orlando è la terza classificata | perde con Zorzi

(Di martedì 2 marzo 2021) Dopo le sorprese, è il momento del televoto: laraggiunge la camera da letto e da dietro le quinte attaccata ad un nastro rosso da avvolgere arriva al confessionale dove c’è una busta che l’invita a raggiungere il giardino. Lì ad attenderla c’è una doppia sorpresa: il marito Simone e la sua cagnetta Margot. I tre si coccolano dolcemente tra abbracci e baci. Poi è il momento di Tommaso. Signorini lo invita a sedersi sui gradini nel giardino. Qui gli viene mostrato il video dell’abbraccio con Francesco Oppini che – poco dopo – lo raggiunge in giardino. I due si abbracciano con Tommy che piange dall’emozione. Poi alle 00.35 Alfonso Signorini ferma il televoto per il verdetto. Così ad un passo dalla vittoria il vip eliminato è. Il ...

MarioManca : È molto probabile che non accadrà, ma sarebbe così bello vedere Stefania Orlando vincere il #gfvip: una professioni… - trash_italiano : Stefania Orlando ELIMINATA #GFVIP ?? - fanpage : #Gfvip, la 'dichiarazione' di Stefania a Tommaso - Federica081887 : RT @Ri_Ghetto: L'INGRESSO TRIONFALE DI STEFANIA ORLANDO #GFvip - GRJudge_ : RT @Ri_Ghetto: L'INGRESSO TRIONFALE DI STEFANIA ORLANDO #GFvip -

Grande Fratello Vip , la finale in diretta. Tutto pronto per l'atto finale del reality di Canale 5. Tommaso Zorzi, Dayane Mello,, Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta si giocano tutto stasera, solo uno di loro porterà a casa il montepremi finale dopo 5 mesi e mezzo passati nella casa del Gf Vip.... così come il liberatorio Maledetta primavera di Zorzi e disubito dopo una forte crisi della bionda showgirl . Resteranno nella memoria anche il mental breakdown di Maria Teresa ...Stefania Orlando perde al televoto con Tommaso Zorzi e si classifica al terzo posto di questa edizione dei record del Grande Fratello Vip. Stefania ...Colpo di scena alla finale del GF Vip: Dayane Mello è stata eliminata. La modella brasiliana, strano ma vero, ha perso al televoto con Pierpaolo Pretelli. Tutti, concorrenti e telespettatori, sono rim ...