Speranza: «Contagi, la curva risale Dobbiamo batterci ancora con energia» (Di lunedì 1 marzo 2021) Le parole del ministro della Salute: «Sta risalendo in modo significativo, le prossime settimane non saranno facili. Servono decisioni coerenti rispetto alla sfida che abbiamo di fronte e serve chiedere ai cittadini ancora il massimo senso del rigore e del rispetto delle norme». Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 1 marzo 2021) Le parole del ministro della Salute: «Stando in modo significativo, le prossime settimane non saranno facili. Servono decisioni coerenti rispetto alla sfida che abbiamo di fronte e serve chiedere ai cittadiniil massimo senso del rigore e del rispetto delle norme».

