Orio | accesso più agevole allo scalo col nuovo varco doganale

Ultime Notizie dalla rete : Orio accesso

Agenzia ANSA

... collocato nell'area sud - est del sedime aeroportuale nell'ultimo tratto della viaal Serio, ... sarà adibito unicamente addi emergenza all'area sterile del sedime aeroportuale. "Il nuovo ...... la proposta per Verona è l'ferroviario al litorale Lago di Garda per 1 miliardo di euro ... il Marco Polo avrà il suo collegamento (contratto di Programma RFI 2018/2019) e anche quello di...Sacbo ha in augurato un nuovo varco doganale per l'aeroporto di Milano Bergamo nel comune di Orio al Serio. (ANSA) ...ORIO LITTA "Aiuto tre persone sono sull’argine del fiume Po con un faro e un fucile". E’ stata questa segnalazione, di comuni cittadini, a far scattare l’operazione anti bra ...