Nardella con Salvini chiede una moratoria del Codice appalti (Di martedì 2 marzo 2021) La miccia l'ha accesa il sindaco di Firenze Dario Nardella, ex renziano di ferro rimasto nel Pd. In un'intervista al Corriere della Sera sulla situazione nel partito spiega che la sua priorità oggi rispetto al Recovery Fund è «lanciare un allarme: con queste norme noi sindaci le opere non le faremo, per un'opera da 25 milioni con il Codice degli appalti occorrono dieci anni. Quindi molto semplicemente propongo una moratoria: si applichino solo le leggi europee». UN VERO ASSIST SUBITO … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

