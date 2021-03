"Lo chiamavi amore, ci provavi con mio marito". Giulia Salemi demolita in diretta tv: accusa-vip, un sms terrificante (Di lunedì 1 marzo 2021) Prende parte a Live-Non è la D'Urso e per lei finisce malissimo. Pessima idea, per Giulia Salemi, in versione super-sexy e ospite nello studio di Barbara D'Urso per la puntata in onda su Canale 5 domenica 28 febbraio. Fresca di eliminazione al Grande Fratello Vip, ecco che la Salemi si confronta con le cinque sfere. Premette di essere molto innamorata di Pierpaolo Pretelli, con cui è nata una travolgente storia all'interno della casa. Ma poi deve fare i conti con le accuse, nel dettaglio e soprattutto deve fare i conti con le accuse di Caterina Collovati. Infatti, la Collovati ha picchiato durissimo contro la Salemi, svelando di aver trovato circa due anni fa dei suoi messaggi nel telefono del marito, Fulvio. Infatti la Salemi e l'ex calciatore avevano avuto un rapporto ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Prende parte a Live-Non è la D'Urso e per lei finisce malissimo. Pessima idea, per, in versione super-sexy e ospite nello studio di Barbara D'Urso per la puntata in onda su Canale 5 domenica 28 febbraio. Fresca di eliminazione al Grande Fratello Vip, ecco che lasi confronta con le cinque sfere. Premette di essere molto innamorata di Pierpaolo Pretelli, con cui è nata una travolgente storia all'interno della casa. Ma poi deve fare i conti con le accuse, nel dettaglio e soprattutto deve fare i conti con le accuse di Caterina Collovati. Infatti, la Collovati ha picchiato durissimo contro la, svelando di aver trovato circa due anni fa dei suoi messaggi nel telefono del, Fulvio. Infatti lae l'ex calciatore avevano avuto un rapporto ...

