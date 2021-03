La Pallamano Crotone espugna il parquet di Andria

(Di lunedì 1 marzo 2021) Largo successo dellache si impone 40-27 in casa della Fidelis: sugli scudi per i pitagorici Lonetto e Fiorenza Superlativi, d’altronde il punteggio parla da solo. Unaattenta, concentrata e soprattutto concreta stravince sul campo della Fidelisapparsa fin troppo sottotono. Finalmente una soddisfazione conquistata sul campo di… L'articolo Corriere Nazionale.

Vittoria a domicilio in quel di Andria per la Pallamano Crotone, finisce 27 - 40: tabellino e commento del match Superlativi, d'altronde il punteggio parla da solo. Una Pallamano Crotone attenta, concentrata e soprattutto concreta stravince sul campo della Fidelis Andria apparsa fin troppo sottotono.