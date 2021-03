La funzione Stanze in diretta in arrivo su Instagram ci ricorda qualcosa

(Di lunedì 1 marzo 2021)è in fase di sperimentazione e, tra le varie novità, annuncia anche lein. Il cambiamento riguarda le diretteche finora ha previsto la partecipazione di massimo due profili che potevano dialogare tra loro mentre i follower di entrambi potevano avere accesso alla conversazione in. Con la nuovainviene data la possibilità di ampliare il numero di partecipanti fino a quattro persone. L’ideamira ad aprire «la strada a nuove forme di creatività, ad esempio talk show, jam session tra musicisti, sessioni di Q&A più coinvolgenti, tutorial interattivi per le community o più semplicemente un modo per divertirsi ...

