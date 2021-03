I Cinque Stelle si affidano a Conte per il rilancio (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma - Toccherà all'ex premier Giuseppe Conte rilanciare il Movimento Cinque Stelle dopo la spaccatura a seguito dell'appoggio al governo Draghi e le Contestazioni al sì emerso su Rousseau. E' quanto ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma - Toccherà all'ex premier Giusepperilanciare il Movimentodopo la spaccatura a seguito dell'appoggio al governo Draghi e lestazioni al sì emerso su Rousseau. E' quanto ...

Linkiesta : Per tornare a Palazzo Chigi l’avvocato del popolo dovrebbe fare causa alla Storia Lo statista di Volturara Appula… - Linkiesta : Conte e Trump pronti alla riscossa, con la complicità dei repubblicani del Gop e dei democratici del Gra. Tra alle… - repubblica : Il Pd attacca Renzi: chiarisca i suoi rapporti con Arabia Saudita: Anche i Verdi e il Movimento Cinque Stelle chied… - walnhvtao : Ho appena clearato il floor 4 dell’abisso in cinque minuti e con nove stelle ... io regina - marieta99044909 : RT @Linkiesta: Per tornare a Palazzo Chigi l’avvocato del popolo dovrebbe fare causa alla Storia ?? Leggi qui @mariolavia ?? -