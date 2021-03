Bonus fiscale 2021: spetta anche con Naspi, maternità, cassa integrazione. Istruzioni (Di lunedì 1 marzo 2021) Come noto, dal 1° luglio 2020, il Governo ha rivisitato il cd. “Bonus 80”, denominato anche “Bonus fiscale 2021”. Da tale data, infatti, ai cittadini italiani è stato riconosciuto un importo mensile superiore, ossia 100 euro. Inoltre, sono state modificati anche i limiti di reddito da rispettare per ottenere il credito Irpef, oltre all’introduzione di una nuova detrazione fiscale. Tutte queste novità sono state confermate dalla Legge di Bilancio (L. n. 178/2020) anche per il 2021, in quanto la misura è divenuta strutturale. Ciò significa che anziché ricevere solamente 960 euro annuali, i beneficiari riceveranno ben 1200 euro annuali. Ma non solo: il legislatore ha allargato il Bonus ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 1 marzo 2021) Come noto, dal 1° luglio 2020, il Governo ha rivisitato il cd. “80”, denominato”. Da tale data, infatti, ai cittadini italiani è stato riconosciuto un importo mensile superiore, ossia 100 euro. Inoltre, sono state modificatii limiti di reddito da rire per ottenere il credito Irpef, oltre all’introduzione di una nuova detrazione. Tutte queste novità sono state confermate dalla Legge di Bilancio (L. n. 178/2020)per il, in quanto la misura è divenuta strutturale. Ciò significa che anziché ricevere solamente 960 euro annuali, i beneficiari riceveranno ben 1200 euro annuali. Ma non solo: il legislatore ha allargato il...

