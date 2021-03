Benevento-Verona, Juric: “Loro squadra esperta. Modello Atalanta? Gasperini non si rende conto di cos’ha fatto” (Di lunedì 1 marzo 2021) Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa per presentare Benevento-Hellas Verona, in programma mercoledì 3 marzo alle 20.45. Partita che arriva dopo il pareggio contro la Juventus: “Ci troviamo di fronte una squadra molto esperta, sta facendo un ottimo campionato. Noi possiamo avere difficoltà, ma se facciamo bene possiamo fargli male. Dopo la Juve mi sembra abbiano smaltito bene tutti”, spiega il tecnico. Sulle scelte di formazione: “Partirà se tutto va bene Tameze. Finora è uno di quelli che ci ha dato di più, si è adattato a vari ruoli e ha trovato la sua posizione insieme a Barak. Sono contento di Sturaro, ha retto e ha fatto bene. Può crescere molto, ma possiamo essere tutti contenti per la prima partita. Ceccherini ha fatto pochi allenamenti, ma si è allenato ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 marzo 2021) Ivanè intervenuto in conferenza stampa per presentare-Hellas, in programma mercoledì 3 marzo alle 20.45. Partita che arriva dopo il pareggio contro la Juventus: “Ci troviamo di fronte unamolto, sta facendo un ottimo campionato. Noi possiamo avere difficoltà, ma se facciamo bene possiamo fargli male. Dopo la Juve mi sembra abbiano smaltito bene tutti”, spiega il tecnico. Sulle scelte di formazione: “Partirà se tutto va bene Tameze. Finora è uno di quelli che ci ha dato di più, si è adattato a vari ruoli e ha trovato la sua posizione insieme a Barak. Sono contento di Sturaro, ha retto e habene. Può crescere molto, ma possiamo essere tutti contenti per la prima partita. Ceccherini hapochi allenamenti, ma si è allenato ...

