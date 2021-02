Sampdoria-Atalanta 0-2 | Malinovskyi e Gosens in rete

(Di domenica 28 febbraio 2021) (Spr/Adnkronos) L’vince a Marassi contro laper 2-0 nella sfida valida per la 24esima giornata di Serie A. Grazie a questo successo la squadra di Gasperini sale momentaneamente al terzo posto agganciando la Juventus a 46 punti, mentre la formazione di Ranieri resta ferma a 30 punti. Il gol del vantaggio della squadra di Gasperini è stato firmato al 40? dadopo un’azione tipica dei nerazzurri con Palomino che serve Muriel, tocco perche si inserisce e dal limite dell’area insacca con un sinistro all’incrocio dei pali. La Dea raddoppia al 50? con Maehle ma laviene annullata per un fuorigioco. La seconda marcatura arriva poco dopo: al 70? traversone di Maehle dalla destra e pazzesca spaccata diche realizza il 2-0 sotto ...

La vecchia volpe Ranieri aveva messo in campo unaaccorta e motivata. Ma alla lunga ha prevalso la maggiore forma atletica e gli straordinari talenti dell'. È finita 0 - 2 per i bergamaschi, in gol Malinovskyi alla fine del primo ...Commenta per primo0 - 2 (primo tempo 0 - 1). Marcatori: 40' p.t. Malinovski (A), 25' s.t. Gosens (A). Assist: 40' p.t. Muriel (A), 25' s.t. Maehle (A).(4 - 4 - 1 - 1): Audero; ...L'Atalanta ha espugnato Marassi, grazie ai due gol segnati alla Sampdoria, è stato Malinovskyi al 40' a sbloccare il match. Nella ripresa c'è stato anche un gol ...L'Atalanta sfrutta al meglio il passo falso di Juve e Lazio e, in attesa della gara di questa sera tra Roma e Milan, si piazza al terzo posto in classifica con gli stessi punti dei bianconeri. Con Gas ...