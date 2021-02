Sampdoria Atalanta 0-0 LIVE: inizia il match (Di domenica 28 febbraio 2021) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 24ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Sampdoria e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La Sampdoria scende in campo per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2020/21 contro l’Atalanta. La squadra di Claudio Ranieri deve cercare di trovare il risultato per presentarsi in vantaggio in classifica al Derby della Lanterna. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Sampdoria Atalanta 0-0 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – inizia il match valido per la 24a giornata di Serie A Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Sampdoria Atalanta 0-0: risultato e ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 febbraio 2021) Allo stadio Ferraris, ilvalido per la 24ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaLascende in campo per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2020/21 contro l’. La squadra di Claudio Ranieri deve cercare di trovare il risultato per presentarsi in vantaggio in classifica al Derby della Lanterna. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio –ilvalido per la 24a giornata di Serie A Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e ...

Corriere : Samp-Atalanta: Ilicic fuori, Gasperini punta su Muriel Quagliarella in panchina Live 0-0 - S_Latorre0019 : RT @SerieA: ?? #SampAtalanta ?? Dalla stagione 2017/18 la @sampdoria ha battuto 4?? volte l’@Atalanta_BC : contro nessuna squadra i bergama… - rfutbol : Comienza Sampdoria - Atalanta #Sampdoria #Atalanta #SerieA - Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Sampdoria-Atalanta 0-0 in diretta su - repubblica : Diretta Sampdoria-Atalanta 0-0: Segui il match in tempo reale : reduci dalla sconfitta beffa in Champions con il Re… -